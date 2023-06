Evo dice que desde el Ministerio de la Presidencia le advierten de la “guerra sucia” para “destrozarlo”

El domingo, Morales, incluso, pidió cuidarse del presidente Luis Arce. “Ahora hay que cuidarse de Lucho Arce; quienes puedan, cuídense de Lucho (Arce) por favor. A los dirigentes honestos: hay que cuidarse, no hay otro camino”, afirmó en su programa radial.

Sin embargo, el viernes, el presidente Arce aseguró que no caerá en el “juego de división”.

“Hermanos y hermanas, nosotros no vamos a caer en el juego de división, no vamos a caer en el juego de la derecha de tratar de partir a las organizaciones sociales y de partir a nuestro instrumento político, no vamos a caer en eso”, señaló el mandatario.