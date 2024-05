Evo dice que mensajes del Gobierno “no contribuyen a aliviar la grave crisis económica”

El domingo 28 de abril, el presidente Luis Arce llegó hasta el municipio paceño de Sapahaqui para participar de un congreso de la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz “Bartolina Sisa” y en su discurso habló de la falta de recursos económicos en el país.



“Hoy no tenemos la plata que teníamos antes, el gas se ha agotado, estamos recién volviendo a hacer exploraciones para ver si hay más gas. Hermanas, hermanos, no tenemos esos recursos y cuando nos queremos prestar, (…) la derecha y el ala evista, nos niegan la aprobación de créditos (en la Asamblea Legislativa) y, por lo tanto, cuando hay demandas por más obras, no hay pues de dónde sacar plata”, dijo el mandatario.