Evo dice que quieren atentar contra su vida y presenta dos celulares con supuestos chats de planificación

En una conferencia de prensa junto a algunos de sus allegados, el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, denunció este jueves que quieren atentar contra su vida y como respaldo de su nueva versión presentó dos celulares con supuestos chats de planificación.



Los celulares supuestamente fueron decomisados a un "infiltrado" en el congreso de Lauca Ñ, que fue realizado entre el 3 y 4 de octubre, pero los chats de dichos aparatos, según Morales, recién fueron conocidos.



"Recién procesaron (...), no sabía de la gravedad, revisando los celulares recién nos alarmamos, recién nos sorprendidos y evidentemente se tardó mucho tiempo, (pero) a mí (recién) la semana pasada me han informado (y entonces dije): qué, qué es esto; no podía entender", afirmó.



"Esperamos seguir recabando más información, va a ser importante la investigación y no es la primera vez, denuncias verbales tengo a montones de esos atentados a la vida, pero este es con documentación, (...) duele mucho que nuestros ministros estén empujando a eso, usando a nuestros compañeros", agregó.