Evo dice que si moría en 2019 el MAS “se acababa” y que había un plan para retomar Palacio Quemado

El expresidente Evo Morales afirmó que el MAS “se acababa” si él hubiese fallecido durante la crisis política de 2019. Así explicó por qué dejó el país para refugiarse en México y volvió a cuestionar a los funcionarios del gobierno de Luis Arce que no están no afilados a su partido.

“El 10 de noviembre de 2019, un compañero, un hermano nuestro me dijo que ‘para salvar el proceso de cambio, hay que salvar la vida de Evo’. Eso me hizo pensar una hora más o menos. Entonces, hay que salvar la vida. Si yo me quedaba era morir matando”.