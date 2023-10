Evo dice que su nueva demanda en Perú no le asusta, sino le "alegra"

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, afirmó este miércoles que no le asusta la nueva demanda penal presentada en su contra en Perú. “Ayer, anteayer, otra demanda en Perú, no me asusta, me alegra . Si nos demandan, es por algo, pero esa demanda no es a Evo, es a nuestro movimiento político, es a nuestros hermanos y hermanas aymaras y quechuas, a los movimientos indígenas, eso hay que entender”, dijo en un acto público en La Paz. El pasados días se conoció que Morales fue denunciado penalmente por el ciudadano peruano José Luis Gil Becerra por, supuestamente, ser coautor del delito de organización criminal y coautor mediato del delito de extorsión agravada. "Para sustentar su denuncia, Gil Becerra, exmiembro del GEIN, sostiene que Morales ha desarrollado una serie de actividades para 'recuperar el mar para Bolivia' en la que consta el envío de hombres y mujeres de su confianza a países como Perú para desarrollar 'políticas abiertamente violatorias de las soberanías ajenas'.

En esa línea, indicó que Morales ha utilizado al Perú, durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, para instalar en el sur una franja territorial con salida al mar, 'bajo soberanía de la llamada Nación Aimara, para endosársela a Bolivia'", cita una publicación de Perú 21 del pasado 8 de octubre.



Este es un nuevo proceso iniciado en Perú contra Morales, quien en pasados meses también ya fue citado a declarar por la Fiscalía de ese país dentro de una investigación sobre la presunta existencia de un “plan separatista” en Puno.



A dichas citaciones, Morales no se presentó y este miércoles aseguró que no se rendirá "frente a tantas amenazas y tanta campaña sucia" en su contra.



"No es posible que nuestros compañeros o excompañeros hagan tanta campaña sucia, tantas mentiras; (...) pero no me voy a rendir (...) digan lo que digan, hagan lo que hagan. Estamos informados cómo están presionando al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo Electoral, no solamente para proscribir al MAS -IPSP, no solamente para inhabilitar a Evo como candidato a presidente, sino que están preparando demandas usando a Perú", apuntó.