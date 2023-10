Evo formaliza su denuncia ante la Fiscalía por supuestos "negociados familiares" de Arce con el litio

Tal y como estaba anunciado, el expresidente Evo Morales formalizó este jueves su denuncia ante el Ministerio Público por los supuestos "negociados familiares" del presidente Luis Arce y uno de sus hijos con el litio boliviano. La denuncia fue presentada en Sucre por el abogado y exprocurador general del Estado, Wilfredo Chávez, quien dijo haber "dejado una carta que contiene los audios que involucrarían posibles delitos que se relacionan con negociaciones que habrían surgido hacia recursos estratégicos del Estado". "Se ha presentado esta carta para que (...) el Ministerio Público tome conocimiento y organice una investigación respecto a estos audios, respecto a sus alcances y, por supuesto, cotejar si existe una relación con la persona posiblemente sindicada y los audios como tal; que el pueblo boliviano conozca si esto es evidente o no ", señaló Chávez en un contacto con Unitel.







Horas antes, el propio Morales había confirmado que hoy presentará "al Ministerio Público la denuncia por los negociados familiares con el litio boliviano".



"Nuestro pedido a las autoridades es que este caso no quede en la impunidad como pasó con la revelación de los narcoaudios. Ojalá que a los que colaboraron para que el pueblo boliviano conozca estos negociados no les pase lo mismo que al testigo protegido que apareció muerto después de denunciar la corrupción en la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras)", agregó Morales en sus redes sociales.



El miércoles, Morales presentó un audio ante los medios de comunicación para denunciar supuestos "negociados familiares" del presidente Arce y su hijo Marcelo Arce.



El exmandatario aseguró que está "totalmente confirmado" que el audio es de una conversación del hijo del presidente con una empresa.



Horas después, Marcelo Arce, mediante una publicación en X (antes Twitter), afirmó "que no existen ni existirán negocios familiares" y exigió a Morales "presentar el caso y las pruebas que dice tener a las entidades judiciales correspondientes".



Además, Marcelo Arce se puso "en completa disposición del Ministerio Público para aclarar cualquier duda".



La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, consideró que hay un ataque sistemático contra el mandatario del país e indicó que se recurre a las "calumnias" para crecer políticamente.