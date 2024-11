Evo "hacía llamar" a niñas que bailaban en sus actos, según un audio atribuido a su supuesto exescolta

El periodista español Alejandro Entrambasaguas publicó este miércoles un audio que, según su versión, corresponde a una parte de la entrevista que realizó a un “exjefe de la escolta” del expresidente Evo Morales. En el audio editado, de un minuto y medio, se escucha una voz distorsionada, que cuenta cómo Morales presuntamente conseguía menores de edad hasta en los actos públicos que asistía. “Durante los actos protocolares que a veces asistía Evo Morales, en el programa que se realizaba, había danzas folclóricas, danzas típicas del lugar, ya sean en los pueblos, en las ciudades o en algún acto importante. Entonces, cuando a Evo le interesaba una de las niñas, que más o menos tenía entre 15 y 16 años, de las que estaban bailando, él nos hacía llamarlas para que vayan y se sienten a su lado”, afirma. En otras oportunidades, “hablaba directamente con la autoridad que estaba a cargo para que, seguramente, pregunte sobre la niña; también, a veces, enviaba a Patricia Hermosa (su exjefa de gabinete) y ella nos indicaba a nosotros que teníamos que llamar a esa niña. Y, en algunas ocasiones, una vez que yo me encontraba en la Casa Presidencial, una de estas niñas llegaba a la Casa Presidencial a hacer una supuesta visita ”, agrega.

Incluso, recientemente, se abrió una investigación en Argentina porque cuando Morales estaba refugiado en ese país también habría estado con menores.



En una pasada conferencia de prensa, Morales fue consultado si tuvo una hija con una menor de edad (en relación con una investigación que realiza la Fiscalía de Tarija), pero el exmandatario no negó ni confirmó y, por el contrario, sólo optó por increpar al periodista que preguntó.



“¿Yo te pregunté cuántos hijos tienes? ¿Lucho (presidente Luis Arce) qué dijo? Lucho dijo no se metan con la familia, no se metan con la familia, la familia es sagrada”, afirmó entonces Morales.