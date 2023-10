Evo insta a "luchar para que no se venda el litio a ingleses o a empresas estadounidenses"

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, recordó este lunes la denominada "guerra del gas" de 2003 y consideró que ahora se debe "luchar para que no se venda el litio a ingleses o a empresas estadounidenses".



"La lucha permanente de nuestro pueblo ha sido por la defensa de los recursos naturales. En octubre de 2003, el pueblo evitó que (Gonzalo) Sánchez de Lozada vendiera el gas a Chile, hoy debemos unirnos y luchar para que no se venda nuestro litio a ingleses o a empresas estadounidenses", dijo Morales mediante la red social X.



Estas expresiones de Morales surgen en medio de sus polémicas denuncias sobre supuestos "negociados familiares" del presidente Luis Arce y uno de sus hijos (Marcelo Arce Mosqueira) con el litio boliviano.



"Son de mucha preocupación los contactos del hijo del presidente Arce con la empresa de Elon Musk y con empresarios británicos. El Reino Unido y Musk fueron partidarios del golpe de Estado de 2019. La lucha del pueblo no es para que se hagan negocios familiares con los recursos naturales de todos los bolivianos", agregó Morales.



El 11 de octubre, Morales presentó un primer audio ante los medios de comunicación para denunciar el supuesto "negocio familiar" del presidente Arce y su hijo con el litio y hasta el gas. El mismo día, Arce Mosqueira negó la acusación.



El hijo del mandatario aseguró "que no existen ni existirán negocios familiares", exigió a Morales pruebas y se puso "en completa disposición del Ministerio Público".



Al día siguiente, Morales formalizó su denuncia ante la Fiscalía mediante el abogado y exprocurador Wilfredo Chávez, mientras el presidente Arce escribió en sus redes sociales que "ante las mentiras y los constantes ataques propios de la vieja forma de hacer política, nuestra respuesta siempre será gestión y trabajo por el pueblo boliviano".



El 15 de octubre, Morales presentó otros dos audios para volver a atacar al hijo del mandatario boliviano.