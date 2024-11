Evo Morales acusa a Donald Trump de financiar un "golpe de Estado" en Bolivia en 2019

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) acusó este viernes al futuro presidente estadounidense, Donald Trump, de financiar un "golpe de Estado" en 2019 cuando era mandatario de Estados Unidos, y de apoyar actualmente al Gobierno de Luis Arce. "Donald Trump, 'el golpista', financió el golpe de Estado de 2019. Arce felicita al golpista, no entiendo", manifestó Morales al referirse a una publicación en redes sociales del mandatario boliviano en la que felicitó a Trump por su victoria en las elecciones del pasado 5 de noviembre. En el proceso electoral de 2019, Morales buscaba su cuarto mandato presidencial, pero durante el conteo de votos denunció un "golpe de Estado" en su contra, tras esto renunció a su cargo al igual que muchos funcionarios de su Gobierno. Morales se encuentra reunido con sus sectores afines en la comunidad de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba que es su bastión político y sindical, para determinar las acciones a tomar después que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitiera varios fallos que lo inhabilitan para ser candidato presidencial y lo apartaron del liderazgo del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) después de casi 30 años.

Pugna entre Arce y Morales

Arce y Morales se encuentran distanciados desde finales de 2021, debido a diferencias en el manejo del Ejecutivo y el MAS, este año su enfrentamiento se agudizó con un intercambio de acusaciones.



El presidente boliviano incluso señaló a Morales de querer "acortar su mandato" y de crear "inestabilidad política y económica" en el país para regresar al poder.



Durante la reunión Morales tomó la palabra y acusó a Luis Arce de recibir apoyo de Estados Unidos para alejarlo de la Presidencia de Bolivia.



"¿En qué parte de América Latina los Estados Unidos han defendido a un gobierno de izquierda?" cuestionó el exmandatario, aludiendo a que Arce orquestó un "autogolpe" durante el alzamiento militar del 26 de junio con la ayuda del "imperio".



El expresidente también afirmó que a pesar de los fallos constitucionales, que considera "ilegales", él está habilitado para ser candidato presidencial y sigue siendo el líder del MAS.



Para Morales, las decisiones de los magistrados del TCP no son legales porque estos se prorrogaron un año en sus funciones luego de que las elecciones judiciales de 2023 no se llevaran a cabo por trabas en el Parlamento.



Por su parte, los sectores afines a Morales realizaron en octubre un bloqueo de carreteras de 24 días para defenderlo ante una posible orden de captura por una investigación de trata de personas y estupro que lo involucran, pero también para exigir su habilitación como candidato del MAS y soluciones para la crisis económica que atraviesa el país por falta de combustible y escasez de dolares.



Morales no ha salido del Trópico de Cochabamba desde principios de octubre y luego de denunciar un "intento de asesinato" planificado por "Lucho Arce y varios ministros".



Se espera que esta jornada Morales y sus seguidores tomen decisiones sobre el futuro político del MAS y del exmandatario e incluso medidas de hecho contra el Gobierno de Luis Arce.