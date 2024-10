Evo Morales confirma que usó vehículos “prestados” de Venezuela durante la balacera

“Yo decía a los compañeros que estos carros van a ser para el museo, mucho depende también del dueño, son carros prestados. Quiero decirle que, en una reunión en el exterior, (donde) estaba Lucho, estaban algunos compañeros de Venezuela y Cuba, me prestaron las dos movilidades de Venezuela por temas de seguridad ”, dijo Morales en una entrevista con la radio Kawsachun Coca.

Fue “con conocimiento de Lucho (presidente Luis Arce), sabe muy bien, fue con su conocimiento, que diga la verdad dónde y cómo (porque) ahora están queriendo tergiversar, yo no tengo plata para (comprar) carros como esos. El primer año me prestó un compañero de Santa Cruz, se lo devolví, después, el segundo y tercer año me prestaron (los otros vehículos)”, continuó.