Evo pide que no queden en la impunidad los supuestos "negociados familiares" de Arce con el litio

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, confirmó que en el transcurso de este jueves formalizará su denuncia ante el Ministerio Público por los supuestos "negociados familiares" del presidente Luis Arce y uno de sus hijos con el litio boliviano, y pidió que este caso no quede en la impunidad.



"Cumpliendo nuestros principios y valores que nos dejaron nuestros antepasados para luchar contra la corrupción, hoy presentaremos al Ministerio Público la denuncia por los negociados familiares con el litio boliviano. Nuestro pedido a las autoridades es que este caso no quede en la impunidad como pasó con la revelación de los narcoaudios", dijo Morales mediante sus redes sociales.



"Ojalá que a los que colaboraron para que el pueblo boliviano conozca estos negociados no les pase lo mismo que al testigo protegido que apareció muerto después de denunciar la corrupción en la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras)", añadió.



El miércoles, Morales presentó un audio ante los medios de comunicación para denunciar supuestos "negociados familiares" del presidente Arce y su hijo Marcelo Arce.



"Yo cuando hablé con Luis, me dijo: hijo yo ahora no tengo tiempo para ver los detalles porque tengo que enfocarme al tema político, no quiero perder el hilo; (...) entonces me dijo a mí, vos hazte cargo del litio y yo del gas también (...) para ver nuestros planes (...)", se escucha decir en el audio.



Morales dijo que está "totalmente confirmado" que el audio es de una conversación del hijo del presidente con una empresa.



Horas después, Marcelo Arce, el hijo del mandatario, mediante una publicación en X (antes Twitter), aseguró "que no existen ni existirán negocios familiares" y exigió a Morales "presentar el caso y las pruebas que dice tener a las entidades judiciales correspondientes".



Además, Marcelo Arce se puso "en completa disposición del Ministerio Público para aclarar cualquier duda".