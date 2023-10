Evo presenta un audio y denuncia supuesto "negocio familiar" de Arce y su hijo con el litio y el gas

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, presentó este miércoles un audio ante los medios de comunicación para denunciar un supuesto "negocio familiar" del presidente Luis Arce y uno de sus hijos con el litio y el gas boliviano.



"Convoqué a esta conferencia de prensa con un tema muy importante y muy delicado, estoy sorprendido del audio que me llegó, un audio de un negocio familiar de Lucho Arce y de sus hijos", dijo Morales inicialmente ante los periodistas en La Paz.



Luego difundió el audio que, según su versión, corresponde a Marcelo Arce, hijo del mandatario, y en dicho material se habla, principalmente, del litio y también del gas.



"Yo cuando hablé con Luis, me dijo: hijo yo ahora no tengo tiempo para ver los detalles porque tengo que enfocarme al tema político, no quiero perder el hilo; (...) entonces me dijo a mí, vos hazte cargo del litio y yo del gas también (...) para ver nuestros planes (...)", se escucha decir en el audio.