Evo quiere volver; hace seis meses dijo que fue “obligado” a candidatear y hoy pide “respetar” las primarias

“Eso a uno lo retrae hasta el 2016 cuando dijo que, si perdía el referéndum se retiraba, que él se iba a su casa para dar paso a un nuevo liderazgo. Después hemos visto que tomó una actitud diferente, no es creíble esa palabra de que si ‘yo pierdo, me retiro y apoyo al ganador’”, le respondió el portavoz presidencial Jorge Richter en una entrevista con Correo del Sur.

El funcionario también le recordó a Evo Morales que no puede postularse debido a un fallo del Tribunal Constitucional. Morales aseguró que los expresidentes del Grupo de Pueblo no permitirán que se proscriba al MAS.

Eso sí, la unidad del partido por ahora está condicionada a la conminatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE ) que pide una mesa directiva de consenso antes de que termine este mes. Si esto no sucede, el MAS puede perder su personería jurídica.

“Me han convencido que voy a ser candidato, me han obligado, claro, la gente quiere, pero me están obligando, tanto contra Evo, la derecha, el Gobierno, el imperio”.

“Lucho garantizó hasta 2027 (recién las elecciones judiciales a los magistrados prorrogados) a cambio de la inhabilitación de Evo a la candidatura ¿Qué dijo? Si Evo no es candidato, yo soy presidente; (sin embargo) perdonen que me adelante, (pero) viendo lo que está pasando ahora, el Lucho, por más que sea candidato del MAS-IPSP, no va a ganar las elecciones”