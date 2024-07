Evo se siente ofendido por Álvaro: “¿Acaso está de acuerdo con impedir mi participación democrática?”

En medio de la constante pugna en el Movimiento Al Socialismo (MAS), el expresidente Evo Morales reafirmó este miércoles que no comparte las palabras de su otrora vicepresidente Álvaro García Linera y aseguró que no responderá a sus “ofensas”; sin embargo, también le pidió responsabilidad.



“Álvaro García ha sido mi compañero de fórmula y de lucha. Él más que nadie conoce todo lo que hemos construido y transformado en nuestra querida Bolivia. Con aciertos y errores, nadie podría negar que dediqué y dedico incansablemente mi vida al servicio de la Patria. No comparto sus palabras y no responderé sus ofensas”, expresó Morales en su cuenta en X.



“Pero, sí le demando responsabilidad en este momento histórico, donde todos debemos destinar nuestros mejores esfuerzos en cuidar el instrumento político y en sacar a Bolivia de esta profunda crisis. ¿O acaso está de acuerdo con la proscripción del MAS-IPSP y con impedir mi participación democrática (en las elecciones de 2025)?", continuó el exmandatario.



Esta reacción surge horas después de que el exvicepresidente de Bolivia, en una entrevista con BBC, aseguró que “Luis Arce pelea por impedir que Evo Morales sea candidato y Evo Morales busca debilitar a Luis Arce para lograr habilitar su candidatura”.



“Lo malo es que, en esta pelea intestina, muy egoísta, muy mezquina, están jugando con monstruos. De un lado y del otro, están jugando con los militares y eso es muy peligroso (…). Yo creo que la diferencia entre ambos nace de una mirada muy obtusa de sus luchas personales, sin entender que están jugando con fuego”, afirmó García Linera.