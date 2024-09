“¡Evo, tu tiempo se ha acabado!”: Lima asegura que Morales enfrentará las consecuencias más temprano que tarde

“Morales ha ido muy lejos en su delirio y más temprano que tarde tendrá que enfrentar las consecuencias de sus tropelías. El Gobierno –que no lo dude nadie– actuará con la Constitución en la mano y no permitirá que el pueblo sufra más dolor, más muerte y más luto por el trastorno de un sujeto que cree que está más allá de la Ley y que no tiene límites. ¡Evo Morales, tu tiempo se ha acabado!”, remarcó el ministro en su cuenta en X.