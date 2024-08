Exigen a Arce aplicar los resultados del censo y la redistribución de escaños; alertan conflictividad entre regiones

Los opositores y un diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala ‘evista’ aseguraron que el dignatario de Estado pretende no dar a conocer a la población los resultados del empadronamiento que podría ocasionar un nuevo escenario de conflicto entre las regiones , mientras que dos analistas opinaron que la primera autoridad del país busca cuidar su imagen y que las decisiones queden en manos de la ciudadanía.

De hecho, la Ley 1492 ordena la aplicación de los resultados del Censo “a partir del mes de septiembre de la gestión 2024” . Al respecto el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho , manifestó que el referendo convocado por el mandatario generará más controversias políticas, específicamente, para no aplicar el censo, a fin de que no se aplique el Pacto Fiscal.

“Pretende escudarse en un referendo para no aplicar el censo y que no haya una redistribución de los escaños, ni sea posible el nuevo pacto fiscal. Es algo que los cruceños y nuestras instituciones no podemos aceptar ni permitir”, expresó la autoridad departamental a través de sus redes sociales.