Exministra Roca: “No pido salvoconducto, pido desarraigo temporal para salvar mi vida”

La exministra de Salud Eidy Roca aclaró que no pide salvoconducto, sino un “desarraigo temporal” para salvar su vida debido a una grave enfermedad que atraviesa y que necesita tratarse en el exterior.

“No pido salvoconducto, pido desarraigo temporal para salvar mi vida. Se cumplió con las formalidades legales. No se respetan plazos. Pido justicia y reclamo mis derechos elementales a la salud y la vida. Aún no recibí respuesta oficial a mi carta dirigida al presidente (Luis Arce)”, expresó Roca a través de su cuenta en Twitter.