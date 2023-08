Exseguridad personal de Luis Fernando Camacho se declara en la clandestinidad

“Soy Marco Serrate, fui su seguridad personal de Luis Fernando Camacho, cuando se fue a La Paz, contratado por el Comité pro Santa Cruz; quiero decirles que me declaro en la clandestinidad ya que varios informes del Gobierno y de la Policía me decían que estaban tramando algo contra mi persona, ya que yo sería la pieza clave para poder ‘acabar con la oposición’ creando un nuevo caso de terrorismo ”, dijo en un video.

Incluso hubo “gente filmándome y tomándome fotos. Tengo el registro de todos los vehículos y de las personas que me hacían el trabajo de seguimiento. Y este video lo hago para que vean la realidad de la percepción u abuso que se realiza en mi país”, señaló.

“En realidad, lo que me quieren hacer es lo mismo que hicieron con los casi 300 presos políticos y autoridades secuestradas, (pero) no me voy a prestar a su juego dictatorial, es increíble ser un perseguido político sin ser político por el simple hecho de ser una persona que puede ser clave para sus macabras intenciones del Gobierno”, puntualizó.