Fiscalía rechaza la denuncia contra un diputado arcista por "acoso sexual"

El Ministerio Público resolvió rechazar la denuncia presentada en contra del diputado 'arcista' del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui por presunto acoso sexual.



"Como abogado, como persona respetuosa de la ley, me sometí a la investigación, (pero) el Ministerio Público, (...) preservando el derecho de la supuesta víctima y también la garantía de la presunción de inocencia, se ha pronunciado con una resolución de rechazo que se ha notificado ya al juez de la causa", dijo Jáuregui en una conferencia de prensa.



Aseguró que el proceso penal en su contra fue "armado" y que la resolución de rechazo "señala que no existe ningún delito que haya cometido" su persona.



"La supuesta víctima de nombre Estéfani B., asesorada por el abogado Lurwin Ledezma y una asambleísta nacional, interpuso en mi contra una denuncia falsa por un presunto delito de acoso sexual, que incluyó la posible violación de menores de edad", agregó.



El legislador arcista agregó que "extrañamente la apertura de la investigación se realizó en Tiquipaya, Cochabamba, donde el ala evista controla el Ministerio Público (aunque luego pasó a La Paz)".



"Vean la anomalía que se cometió en la admisión de la denuncia: se presentó el 4 de agosto y sin transitar ni 24 horas, el 5 de agosto ya admitió el Ministerio Público y este hecho no sucede habitualmente porque siempre se transita por lo menos cinco a seis días", afirmó.



Consideró que existieron "móviles políticos" para llevar adelante esta denuncia en su contra.



"Ustedes saben que el suscrito ha sido y es aún miembro de la Comisión de Constitución, existen muchos intereses entorno a poder llevar adelante el proceso de las elecciones judiciales. Lastimosamente, la senadora Patricia Arce me ha visto como una persona que ha ido perjudicando la materialización de sus pretensiones", sostuvo.



Además, dijo que "para muchos del bloqueo de la oposición interna en el MAS", su persona es perjudicial y por eso activaron la denuncia en su contra.



"Incluso, estamos convencidos de que en ese afán, del sector radical del MAS, de perjudicar la gestión de nuestro presidente Luis Arce, van a pretender seguir construyendo denuncias descabelladas, no solo contra el suscrito", apuntó.