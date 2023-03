García Linera a Evo y Arce: "No desangren el instrumento político, pongámosle el freno, siéntense y conversen"

“Muy triste, me da tristeza, me entristece porque son compañeros, se conocen desde antes de llegar a la presidencia; los dos son aymaras, el aymara saluda siempre (…) a pesar de las diferencias; me da tristeza y ojalá esas imágenes no se vuelvan a repetir; las diferencias que se desataron no pueden llegar a esos niveles de separación (…), piensen en el pueblo”, afirmó García Linera.