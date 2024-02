García Linera cree que Andrónico debería ir como candidato a la presidencia y Evo a la vicepresidencia

El exvicepresidente Álvaro García Linera consideró que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, debería ir como candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la presidencia en las elecciones generales de 2025 acompañado por el expresidente Evo Morales como candidato para la vicepresidencia.



“Lo que pasa es que, si es que se va dividido, ojalá no se vaya así, (pero) todo parece apuntar a que van a ir divididos, la mejor candidatura no cabe duda es la de Andrónico-Evo. Andrónico adelante. Es que ya el Gobierno ha proscrito a Evo de la candidatura (a la presidencia) y seguramente el Tribunal Electoral está en coordinación con el Gobierno y va a proscribir a Evo. (Entonces) frente a eso ¿qué le queda a Evo? Ir como vicepresidente”, dijo García Linera a Red Uno.



Remarcó que confía en Rodríguez porque cumple cuatro características: es joven, es indígena, es sindicalista y es profesional.



Rodríguez “se diferencia de todos los señores del geriátrico de la derecha, comenzando por Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Doria Medina, que deberían estar cuidando a sus nietos”, sostuvo. Además, consideró que Andrónico “es el rostro de la Bolivia” que construyó el gobierno de Morales.



Estas expresiones de García Linera surgen en medio de una constante división MAS entre quienes apoyan al expresidente Morales y quienes respaldan al gobierno del presidente Luis Arce.



“Es un momento dramático, el peor momento en la historia del MAS desde que ha sido fundado, porque estamos ante la casi inminente fractura irreversible de este proyecto político que tanto beneficio le trajo al país. Dos liderazgos (están) confrontados, uno desde el Estado y el otro desde la sociedad, los dos con poder político, uno con poder económico, el otro con poder social”, señaló García Linera.



Apuntó que Morales y Arce no han sabido encontrar las vías para articular criterios y “se han lanzado a una guerra fratricida, a una guerra entre hermanos (…) para sacarse los ojos y las entrañas en un escenario deprimente, cuando lo que deberían estar haciendo los dos es preocuparse por la economía de las personas, que es lo que ahora angustia a los bolivianos”.