García Linera cree que “ya se vuelve irreconciliable” la separación de Evo Morales y Luis Arce

Por tanto, “creo que eso (también) está expresando, por ahora, las posiciones de ambos liderazgos y de ambas estructuras políticas, (que) están apostando a la división y eso me duele; más allá de lo que digan de mí o me critiquen, a mí me duele que este proyecto histórico (…) vaya a fracturarse ”, añadió García Linera.

Sin embargo, “a pesar de lo que me digan, voy a seguir pugnando porque (se junten), pero parece ser que del lado del compañero Evo Morales ha tomado la decisión de que va a ir solo y que no necesita de Luis”, al igual que del lado del presidente Arce, señaló.

Situación “que me parece preocupante porque puede llevar, no solamente a la división a nivel de liderazgos y de estructuras políticas, sino que puede llegar al nivel de la división de las bases y eso para mí sería el peor de los resultados de estos enfrentamientos. (Además) lo que más me preocupa de esta probable división, esperemos no se concretice, pero por hoy están así, se están separando, es el riesgo (…) de la derrota en 2025”, alertó.