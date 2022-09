Gobernaciones de Beni y de Tarija estan sin recursos para la gestión

“En el marco de la austeridad, hubo una reducción de 12 a nueve secretarías. Se redujo el sueldo del gobernador porque los recursos bajaron. No podemos seguir con niveles salariales elevados para que haya una sostenibilidad y distribución en las secretarías. No hay una masacre blanca ni despidos”, informó el Secretario de Planificación de la Gobernación de Beni, Freddy Daleney.

“Esas condiciones asfixian económicamente a nuestro departamento. Si querían que nosotros paguemos nos hubieran dado la facilidad de pago a través del FNDR, pero no lo hicieron. Ahora nos dicen ‘para compensar la disminución que tiene, acompañen los planes para ir a perforar Tariquía ’. Está claro que esto tiene una intencionalidad política, no hay duda”, aseveró el gobernador.

“Tarija pierde con este paro, según un cálculos, $us 10 millones. Nos quejamos que no hay recursos y hacemos perder dinero a nuestras familias. Evidentemente el próximo año va a haber una disminución de ingresos. Este año se emitió a Tarija por regalías $us 59 millones incluido el factor de distribución. Al año, Tarija recibirá $us 63 millones por regalías”, aseguró el coordinador gubernamental, Marcelo Poma.