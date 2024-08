Gobernador de La Paz apoya el referéndum de Arce y a Evo le dice “basta hermano, ya no perjudique”

“El referéndum está en su potestad del presidente (Luis Arce), él puede hacer cualquier referéndum y no es necesario que tome (en cuenta) a los diputados”, afirmó este viernes el gobernador de La Paz, Santos Quispe.

El 6 de agosto, en su mensaje por el aniversario 199 de Bolivia, el presidente Arce planteó la realización de un referéndum en la misma fecha en la que se desarrollen las elecciones judiciales para definir la redistribución de los escaños parlamentarios, la reelección presidencial continua o discontinua y si se mantiene o no la subvención de los hidrocarburos .

Sin embargo, “hasta en la gestión de Evo Morales hemos hecho (un referéndum sobre su continuidad), pero el hermano Evo no ha cumplido su palabra, no se ha ido y actualmente quiere volver a ser candidato y eso la población tiene que tomar muy en cuenta. La población tiene que decir 'ya basta'. Por el capricho de una persona no podemos estar en conflicto en el país”, afirmó Quispe.