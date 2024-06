Gobierno califica de 'vago' el paro médico y Defensor ve 'serio riesgo' en el derecho a la salud

“ Es un paro irresponsable, atenta contra la salud y la vida de las personas (…), este paro viene a significar hasta un vaguerío , discúlpenme el término, pero no encuentro otro para hacer conocer nuestra indignación (por la actitud) de algunos profesionales”, dijo Jorge Silva, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor.

La autoridad gubernamental consideró que este nuevo paro “responde a otro tipo de intereses” y presumió que los médicos “seguramente estarán en sus consultorios (particulares) o de vacaciones” en toda una semana de no atención a los pacientes porque, además, su paro coincide con el viernes de feriado por el Año Nuevo Aymara, Andino, Amazónico y del Chaco.

“Es inhumano este paro, entendemos que tiene un tinte político. La población no tiene que pagar por el hecho de que ellos no estén de acuerdo con el sistema de pensiones que se ha planteado y está en discusión en la Asamblea Legislativa, donde deberían realizar los bloqueos o paros, pero no poner en riesgo la salud ni de una sola persona”, afirmó Silva en el canal estatal.