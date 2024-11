Gobierno conmina a Evo a dejar de evadir y responder "de una vez" si tuvo o no vínculo con una menor de edad

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, conminó este lunes al expresidente Evo Morales a responder finalmente si tuvo o no un vínculo con una menor de edad hasta dejarla embarazada cuando ella sólo tenía 15 años.

“Hay temas tan fáciles de resolver, por ejemplo, negando públicamente, (pero) no hemos escuchado ese tipo de declaraciones ni de Evo Morales ni de sus seguidores, siempre se ha evadido esa respuesta que creo que todos esperan, (es decir, si) tuvo o no tuvo alguna vinculación con una menor”, dijo Alcón.

La investigación es realizada en la Fiscalía de Tarija, que también citó a Morales a declarar, pero no se presentó.

El exmandatario aseguró de manera insistente de que se trata de un proceso político; sin embargo, hasta ahora no negó ni confirmó de manera clara si tuvo una hija con una menor de edad cuando él era presidente del Estado.

Entonces, sólo hubo “agresiones hacia los medios de comunicación y no respondió (…). O sea, en resumen, nadie puede evadir a la Justicia, todos somos iguales ante la ley y ante cualquier convocatoria, tiene que presentarse. No puede victimizarse o tratar de señalar que existen procesos levantados (en su contra). Si no tiene ningún tema pendiente, pues acuda ante la Justicia”, afirmó Alcón.