Gobierno dice que aumentaron los puntos de bloqueo, pero que el número de movilizados se redujo

En el comienzo de la quinta jornada de la obstaculización del tránsito vehicular en algunas carreteras del país, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó que el número de “puntos fijos de bloqueo” subió de 16 a 18, pero que la cantidad de manifestantes se redujo.



“Ayer teníamos 16 puntos de bloqueo, hoy tenemos 18. (Este) incremento, sin duda alguna, es motivo de preocupación, pero no por la cantidad de personas que se movilizan, porque no existe un incremento (en esa cifra), más bien se está reduciendo el número de quienes están en los puntos de bloqueo”, dijo Ríos en la presentación de un reporte del conflicto actualizado hasta las 06:00 de este viernes.



Según la autoridad, uno de los nuevos puntos fijos de bloqueo está instalado en Potosí y otro en Santa Cruz. Entretanto, el departamento de Cochabamba continúa siendo la región más afectada con 15 puntos de bloqueo, además hay otro sitio de conflicto en Challapata, Oruro.



Sin embargo, según un reporte actualizado de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) hasta las 08.47 de este viernes, sólo 14 puntos de bloqueo se registran en esas regiones por el momento.



Desde el pasado lunes, sectores sociales afines al expresidente Evo Morales realizan un bloqueo indefinido de carreteras en demanda de la renuncia de los magistrados prorrogados y la inmediata convocatoria a elecciones judiciales.



Violencia



En la madrugada de este viernes (a la 01.30 aproximadamente) hubo violencia en un punto de bloqueo instalado en Oruro.



Según la autoridad gubernamental, policías pidieron a los bloqueadores despejar la vía de manera pacífica para dejar pasar a los vehículos que en ese momento soportaban de las inclemencias climatológicas; sin embargo, los manifestantes no accedieron y respondieron con violencia.



Los bloqueadores “aparentemente tenían un grado de consumo de bebidas alcohólicas, por lo cual han tenido una actitud hostil hacia los efectivos policiales. Se les exhortó que despejen (la vía), se negaron y han empezado a lanzar piedras, petardos y dinamitas en contra de los efectivos policiales, en ese sentido los policías han tenido que realizar el despeje de vías correspondiente (por la fuerza)”, señaló.



En este hecho, 13 policías resultaron heridos y un bloqueador fue aprehendido porque, según el viceministro Ríos, estaba portando “miguelitos” (elementos para pinchar llantas).



Acarreo



Ríos también aseguró que continúa el acarreo de personas desde el Trópico de Cochabamba hacia otros puntos de bloqueo de ese departamento y que incluso se intenta llevar gente a otras regiones del país.



La autoridad consideró que se está asumiendo esa medida para intentar mostrar que todo el país está paralizado por los bloqueos.



Cobros



Asimismo, Ríos denunció que en algunos puntos de bloqueo, en Cochabamba, se está procediendo a cobrar determinados montos de dinero a los transportistas para dejarlos pasar.



Dijo que recibió denuncias de que están cobrando entre 30, 50 y hasta 80 bolivianos, dependiendo del tipo de motorizado.



Entonces, “lamentablemente esta dirigencia está adoptando ciertas actitudes que no son propias de nuestra militancia del MAS (Movimiento Al Socialismo)”, afirmó.



Desinformación