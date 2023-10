Gobierno dice que el 'evismo' está pagando a gente para generar disturbios en el cabildo; hay un aprehendido

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunció este lunes que el "evismo" está pagando a la gente para generar disturbios en el cabildo del 17 de octubre en la ciudad de El Alto, que fue convocado por organizaciones sociales que respaldan al gobierno de Luis Arce en medio de la división en el Movimiento Al Socialismo (MAS).



"Tenemos información de que el denominado evismo está pagando gente, lamentablemente, para generar disturbios y, según la información que tenemos, hay muchos evistas que van a ir pagados (al cabildo) con poleras de Luis Arce Catacora, (luego) se las van a retirar y le van a prender fuego para iniciar confrontaciones mañana (martes) en El Alto", dijo Del Castillo en una conferencia de prensa.



Agregó que llama a atención que "estén infiltrando a gente radical para generar violencia" y presentó como respaldo de su versión las declaraciones públicas realizadas por algunos personajes del "evismo" que, según dijo, "están buscando luto y muerte en la población boliviana", incluso, haciendo listas negras de quienes vayan a asistir al cabildo.



Seguridad y detenido



La autoridad gubernamental anunció que se está "generando un plan de operaciones" para el día del cabildo, que contempla el despliegue del personal de Inteligencia de seis de los nueve departamentos.



"Por tanto, cualquier persona que intente agredir la vida e integridad de cualquier ciudadano (...) va a ser detenida de manera inmediata y prueba de ello es el operativo que hemos efectuado el sábado en la urbe alteña, en inmediaciones donde se va a realizar el cabildo, y donde (...) se ha logrado la aprehensión del señor David Enrique M. Q. portando dinamita", informó.



Añadió que la Policía está alerta en todas las carreteras del país para evitar cualquier inconveniente.



Mensaje a exautoridades



Del Castillo también pidió no asustarse a exautoridades (sin mencionar ningún nombre en específico) porque ratificó que en el cabildo "no habrá expulsiones de nadie (...) ni la proclamación de ningún candidato" para las elecciones de 2025.



Entonces, "le pedimos públicamente a los sectores evistas que dejen de lado sus intenciones violentas, el pueblo boliviano ya no quiere más luto ni más enfrentamiento", sostuvo.