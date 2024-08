Gobierno mete presión al TCP para devolver preguntas del referéndum

“El plazo fatal, para que emitamos un decreto supremo, es este sábado 31 de agosto y si el Tribunal Constitucional Plurinacional no se pronuncia hasta antes del sábado, el referéndum no podrá llevarse adelante debido a que no habremos podido cumplir con un mandato de la ley, que es agotar el trámite previo hasta 90 días antes del 1 de diciembre”, explicó Lima en conferencia de prensa en la ciudad de La Paz.

Por tanto, según admitió el ministro, en este momento hay “una incertidumbre” porque no se sabe si el TCP contestará o no hasta antes del 31 de agosto. “Este es un tema que lo decidirá el Tribunal Constitucional en sala plena, a la cabeza de su presidente y nosotros no podemos hacer otra cosa que pedirle al Tribunal que se pueda cumplir el plazo antes del día sábado, porque si nos responden el lunes ya no vamos a poder emitir el decreto y no llevaremos el referéndum en la fecha que hemos propuesto junto a las judiciales, para ahorrar recursos”, insistió.