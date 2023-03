Gobierno prevé que en unos tres meses la CIDH presentará su informe final

“Al terminar esta visita, el viernes, presentarán resultados preliminares de cómo han visto en esa semana la situación de los derechos humanos; con el presidente (Luis Arce) se reunirán y luego darán una conferencia de prensa, para después, en unos tres meses, más o menos, presentar su informe ya oficial de la visita in loco realizada en el país”, agregó Siles en una entrevista con Bolivia TV.

La delegación internacional estará liderada por la propia presidenta de la CIDH, comisionada Margarette May Macaulay. No obstante, esta actividad no es apoyada por todos los actores políticos del país, como el expresidente Evo Morales, quien es líder del partido en función Gobierno y quien consideró que la llegada de la Comisión es solo una “distracción”.