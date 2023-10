Gobierno ratifica que la reunión de Autonomías tiene que ser presencial y lo correcto es habilitar al 'vice' de Santa Cruz

El viceministro de Autonomía, Álvaro Ruiz, insistió la mañana de este miércoles que la reunión del Consejo Nacional de Autonomías tiene que ser presencial y que, en el caso de Santa Cruz, "lo correcto es habilitar" a su vicegobernador Mario Aguilera.



La reunión del Consejo de Autonomías fue convocada por el presidente Luis Arce para las 16:00 de este miércoles en la Casa Grande del Pueblo para analizar, principalmente, la crisis del agua.



Ruiz confirmó que Camacho fue invitado de manera expresa, al igual que otros gobernadores, para que participe de este encuentro, pero hasta ahora la autoridad cruceña, que está detenida en el penal de Chonchocoro, todavía no tiene una autorización judicial para salir del penal, por lo que el viceministro consideró que el vicegobernador debería asistir.



"Hoy no está el gobernador de Tarija, pero va a asistir la vicegobernadora; hoy el gobernador de Potosí también está con detención preventiva y va a asistir su gobernador interino. Esta reunión, la máxima reunión de coordinación, tiene que ser presencial porque así lo establece nuestro reglamento, lo que se olvidan los asesores y abogados del gobernador Camacho; nosotros reconocemos y lo hemos invitado, pero si es que él no puede, lo correcto es habilitar a su vicegobernador", dijo Ruiz a Unitel.