Gremiales advierten con paro y bloqueo nacional si hasta el 8 de junio sus demandas no son atendidas

Cahuana dijo que la falta de dólares está incrementando los precios y por ello afecta a toda la población, no solo a los comerciantes. "No hallamos los dólares en los bancos, pero sí en las calles y está caro. Un ministro dijo que el pan no se hace con dólares, pero sí los insumos con los que se hace el pan y la moneda boliviana ya no sirve en las fronteras", precisó.