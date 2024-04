Hay cuatro demandas judiciales para detener preselección de magistrados; opositores apuntan a Lima

En horas de la tarde se conoció de otro amparo presentado por el candidato, Herculiano Capusiri Casana , que postulaba al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el departamento de Potosí. Este candidato fue inhabilitado por no presentar su certificado Sipasse que avala que la persona no tiene cuentas pendientes con la justicia.

No se notificó a las comisiones

“Hemos decidido empezar el día miércoles a las 6 de la mañana con las preguntas a los postulantes, ahora estábamos discutiendo la metodología del trabajo que vamos a realizar, si hacemos en subcomisiones o lo hacemos en una sola comisión, es lo que estamos viendo en este momento. No hay por qué decir que nos han paralizado, hasta este momento no nos han notificado para nada, entonces mientras no nos notifiquen a nosotros no hay ninguna paralización”, sentenció el presidente de la comisión mixta de Constitución, Miguel Rejas.