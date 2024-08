Huaytari culpa a una diputada de “sombrerito negro” por su nueva polémica y dice estar “orgulloso”

“Primero hay que indicar que es una familia privada que no se puede exponer en este tipo de espacios, pero también vale la pena (decir) que la diputada de sombrerito negro, de quien no me ubico bien, (…) había ido a la casa de la familia indicando que le iba a dar vivienda (a mi madre si es que) hablaba mal contra sus hijos (…) y maliciosamente grabó (un video)”, dijo Huaytari en una conferencia de prensa.