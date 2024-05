Huaytari sugiere ajuste del gabinete económico para solucionar crisis

La situación de crisis económica amerita un ajuste en el gabinete económico del presidente Luis Arce , así lo reflejó el presidente de la Cámara de Diputados Israel Huaytari, quien dijo que el problema puede ser más grave, si no se toman las medidas oportunas, y dejó la decisión en manos del Jefe de Estado.

“Cómo es posible que pueda haber escasez de carburantes; no sé, o están saboteando, o qué está pasando, porque tiene que haber un reajuste del gabinete y de quienes operan , entonces para nosotros estos temas no solamente afectan al Legislativo sino también afectan la gestión de nuestro hermano Presidente”, dijo Huaytari, en una improvisada rueda de prensa.

“En varios países tenemos ciertas dificultades en la disponibilidad del dólar , pero no estamos en una crisis estructural, como pretenden posicionar la oposición para generar crisis política”, había manifestado el Presidente la mañana de este lunes.

Por la tarde también circuló la versión de una supuesta renuncia del ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina y su homólogo de Economía, Marcelo Montenegro, no respondió a la pregunta que le realizaron los periodistas en una conferencia de prensa.

“Tiene que haber un reajuste, tenemos carteras de Estado, nuestro ministro de Economía finalmente tiene que prever, porque quiérase o no, a pesar (de) que muchos dicen que el dólar no es de carácter importante, es importante para el país, para el movimiento en el ámbito comercial, porque nosotros compramos combustible del exterior, no compramos con moneda boliviana, es con dólares”, insistió el presidente de los diputados.