Iglesia exhorta al Gobierno a escuchar propuestas de los sectores

“¿Y qué es lo que falta aquí? Pues simplemente sentarse y dialogar, buscar soluciones. Yo creo que a nuestra autoridad, al Gobierno, en este tiempo les están dando varias propuestas, de un lado y de otro, y como que pareciera que no se han escuchado esas propuestas, ¿no? No sé hasta dónde vamos a llegar con todos estos problemas”, dijo el religioso.

Leigu recordó que el presente mes comenzó con un bloqueo de carreteras junto a un paro del transporte de 24 horas. Agregó que esa medida de presión se la realizó “porque algo no esta bien” y señaló que el combustible no es solamente necesario para el transportista sino también para la ciudadanía en general.

“El bloqueo estorba, no deja trabajar, y es verdad, nadie quisiera vivir todo esto. Si no hay combustible, ¿en qué nos movemos? Es decir, que todos estamos implicados en esto, no solamente una parte de la sociedad. Entonces, hay problemas y todos estamos implicados por lo que vamos a tener problemas si esto continúa así”, complementó.