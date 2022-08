Impuestos retira representación legal de Derechos Humanos a Amparo Carvajal y la entrega a dirigente cercano al MAS

Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, acudió el miércoles a las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales en La Paz para recabar una tarjeta denominada MASI y una certificación de inscripción; sin embargo, se encontró con la sorpresa de que en el SIN ya no figura como representante legal de la institución. “Es lamentable el accionar de personas que se hacen pasar como representantes de nuestra institución como el señor Édgar Salazar Limachi, quien no representa a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia”, se quejó Carvajal al gerente distrital del SIN en La Paz, Ranulfo Prieto Salinas.

El miércoles se dirigió a las oficinas de impuestos para solicitar realizar los pagos correspondientes, momento en el que los funcionarios le informaron que no podía hacerlos porque el registro está a nombre de Salazar. Al no encontrar respuesta, envió una carta a Prieto.

"Él me presentó (documentación) del falso congreso que realizó en la Federación de Mineros con una gran cantidad de sellos y firmas. Me enseñaron los documentos, ellos tenían la fotocopia, aunque no me quisieron dar una copia. Entregué mi personalidad jurídica, el NIT y los errores de ellos, pero no se podía hacer nada ese día", añadió.