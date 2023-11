‘Irak’, el jefe del PCC que cayó en Bolivia, tiene cargos en Brasil por 20 asesinatos

En Mato Grosso era conocido como ‘Iraque’, ‘Irak’ en castellano. Ingresó a territorio boliviano en varias ocasiones de manera ilegal o por pasos no autorizados, especialmente a través de San Matías en el departamento de Santa Cruz. Con apenas 27 años, Igor Oliveira de Campos, expulsado ayer desde Bolivia, ahora debe enfrentar cargos por haber planificado o ejecutado unos 20 asesinatos en territorio brasileño.

Entre el domingo y el martes, Del Castillo no presentó públicamente a los detenidos como suele hacer con otros sospechosos, porque la Policía había activado una alerta de seguridad ante la posibilidad de que ‘Irak’ sea “rescatado” por los otros integrantes del PCC que estarían operando.

La actitud de ‘Irak’ ante el juez fue evasiva y no quiso referirse a los cargos que pesaban en su contra, entre ellos el haber empleado una identidad falsa. El acusado exigió al juez que no lo llamen Igor porque, según dijo, no era él. “Señor juez, mi verdadero nombre es Caio Oderilson da Silva Duarte, solo eso quiero decir”, afirmó el brasileño en audiencia realizada en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz.