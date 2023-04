Iván Arias llega a Guanay y es bloqueado por algunos comunarios

Sin embargo, “lastimosamente, al llegar, el alcalde (Ticona) no se encontraba en Guanay; se nos informó que nos iba a recibir el secretario ejecutivo, pero tampoco se hizo presente y luego de una intentona de cerrarnos dentro de la Alcaldía y no dejarnos salir, decidimos trasladarnos a Caranavi; (no obstante) al llegar a la tranca de Guanay, nos dimos cuenta que estaba bloqueada por los comunarios, quienes no sabían nada de esta reunión y parece que el alcalde (Ticona) no les informó y no nos dejan movernos hasta que tengamos una reunión con el alcalde”, afirmó Campero.