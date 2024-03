Jeanine Áñez está delicada de salud por la muerte de su madre y tramitan una salida especial

Eligia Chávez Cabrera, madre de la expresidenta Jeanine Áñez, falleció ayer en Santa Cruz de la Sierra a sus 95 años. La noticia afectó la salud de la exmandataria y sus abogados iniciaron los trámites para que la exautoridad, ahora detenida en la cárcel de Miraflores en La Paz, pueda asistir a los actos fúnebres de su madre. Algunos políticos piden al Gobierno que gestione la salida humanitaria.



“Mi amada madre, Eligia Chávez Cabrera vda. de Áñez, acaba de fallecer rodeada del amor de la hermosa familia que formó. Queda entre nosotros para siempre su vida de Luz. La amo hasta la Eternidad, madre mía. Descanse en paz. Su Jeani”, reza un escrito en las redes sociales de la exmandataria. Este espacio fue publicado ayer por la mañana y de inmediato los abogados de Áñez iniciaron los trámites para que la exjefa de Estado pueda asistir a los actos fúnebres de su madre.



El cuadro clínico de Chávez Cabrera se deterioró de a poco desde hace algún tiempo. La defensa de la expresidenta intentó sacar un permiso para que ella pueda visitar a su madre, pero no lo logró.



Es más, presentaron un certificado médico en el que se registró un paro cardiorrespiratorio el pasado 12 de marzo. Sin embargo, la ex autoridad nacional no pudo salir del penal de Miraflores para despedirse de su madre.



Norka Cuéllar, una de las abogadas de Áñez, reveló ayer que su defendida está muy afectada y algo delicada de salud tras conocer sobre la muerte de su madre. La jurista insistió en que es necesaria una salida humanitaria para que la exjefa de Estado pueda despedirse de su madre.



“La expresidenta (Áñez) está muy afectada por la triste noticia. Ella venía mal porque no podía salir a ver a su madre enferma y ahora está peor. Está muy mal de salud, afectada”, dijo Cuéllar.



La jurista reveló que fue ella misma la portadora de la lamentable noticia. Como era de esperarse, el deceso de Eligia Chávez Cabrera Vda. de Áñez le afectó a la expresidenta que “tuvo que ser sedada”, afirmó la abogada.



Asimismo, la jurista sostuvo que la expresidenta está acompañada por su hijo en el penal. Entre tanto, ella se encarga de tramitar el permiso humanitario en los juzgados, para que su defendida pueda asistir al sepelio de su madre en la ciudad de Santa Cruz.



El entierro



En caso de salir, la expresidenta tendría que viajar hoy jueves en la mañana, puesto que, según su hermana, Virginia Áñez, el entierro será a las 15:00. “Pero antes será la misa de cuerpo presente”, explicó Virginia.



“Por ahora se ha hecho la solicitud para que Jeanine llegue al entierro, es justo que ella despida a su madre. No es posible que no la dejen venir a despedirse. Esas autoridades no tienen sensibilidad; cuando se han hecho todos los trámites para que pueda venir mi hermana”, detalló Cuéllar.



Según Luis Guillén, otro abogado de Áñez, en caso que la justicia otorgue a la expresidenta una “salida humanitaria”, la dirección nacional de Régimen Penitenciario deberá ser notificada para ejecutar este procedimiento judicial.



Sobre el tema, el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, lamentó la muerte de la madre de Áñez. “En atención a normas del derecho humanitario elemental, el gobierno debe permitir a la expresidenta que pueda asistir al sepelio y darle su último adiós”, exigió Mesa.



Por su parte, el expresidente Jorge Quiroga pidió a las autoridades competentes permitir que Áñez asista al entierro de su madre. “Mi solidaridad para Jeanine Ánez y toda su familia, ante la pérdida de doña Eligia. QEPD y encuentre consuelo por el sufrimiento de los últimos tres años. Pedimos que Jeanine pueda acompañar la cristiana sepultura y abrazar el féretro de su madre”, escribió en sus redes sociales.



Los restos de la madre de Jeanine Áñez son velados en la funeraria Las Misiones. Piden que la expresidenta asista a los actos fúnebres.





VELORIO EN LAS MISIONES



Los restos mortales de Eligia Chávez están siendo velados en el salón de Las Misiones, en el centro de la capital cruceña. El entierro está previsto para hoy por la tarde.



DESDE CHONCHOCORO



El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, posteó “mi profunda solidaridad con Jeanine Añez, sus hijos Carolina y José Armando, en estos momentos de dolor. Las dictaduras se caracterizan por quitarle los derechos a las personas y por ser insensibles en los momentos difíciles”.