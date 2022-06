Jeanine Áñez: “Me negaron a estar presente en mi propio juicio”

Escucha esta nota aquí

No se quedó callada. La noche del viernes, mediante sus redes sociales, la expresidenta, Jeanine Áñez se pronunció sobre los cuestionamientos realizados por el relator de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) que cuestionó el proceso realizado por la justicia boliviana por los hechos de 2019, tras las fallidas elecciones de octubre de este año.



En un post publicado en su cuenta de Facebook y Twitter, la exjefa de Estado compartió la postura emitida por las Naciones Unidas, seguido de un fuerte descargo en donde reveló que durante su proceso la justicia no tomó en cuenta sus pruebas de descargo. Incluso dijo que le impidieron estar presente en su “propio juicio”.

Me negaron juez natural, me negaron el derecho a defenderme en libertad, a estar presente en mi propio juicio, a que declaren los que huyeron, a garantizar igualdad de partes (4 carteras de Estado contra 1 presa política), a mis pruebas de descargo. Me negaron todo. #JeanineAñez https://t.co/38GQQVRiTW — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) June 18, 2022

La anterior semana, un juzgado de La Paz dictó una sentencia de 10 años de cárcel por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes.

“Me negaron juez natural, me negaron el derecho a defenderme en libertad, a estar presente en mi propio juicio, a que declaren los que huyeron, a garantizar igualdad de partes (cuatro carteras de Estado contra 1 presa política), a mis pruebas de descargo. Me negaron todo”, escribió.

En días pasados, el líder del MAS, Evo Morales, admitió públicamente que el proceso contra Áñez fue definido políticamente entre la dirigencia de su partido y los gobernantes del país. La ‘franqueza’ de Morales dejó en evidencia la clara intervención política dentro de las esferas judiciales, aunque después culpó a los medios de malinterpretarlo.

Esto hizo que incluso el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán se pronuncie y cuestione la independencia de la justicia en Bolivia.

“Preocupa lo revelado este domingo por el ex presidente Evo Morales sobre una reunión política entre líderes del gobierno y del partido de gobierno, en que habrían acordado que la señora Áñez sea sometida a un juicio ordinario y no a un juicio de responsabilidades”, cuestionó el relator especial.

Luego la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Bolivia, respecto del caso ‘golpe II’, observó la ambigüedad de los delitos, el uso excesivo de la detención preventiva, las audiencias virtuales, el juicio en rebeldía, el acceso a la prueba testifical y el excesivo número de acusadores, dentro del proceso contra la expresidenta.

La Oacnudh afirma que el tipo penal de incumplimiento de deberes es incompatible y ambiguo con el principio de legalidad recogido en varios tratados de derechos humanos.

Agregó que, en el proceso judicial en cuestión, se observó una acumulación de detenciones preventivas por los mismos hechos bajo diferentes delitos.

Cada recordar que, al no poder encaminar un juicio de responsabilidades, que requiere de dos tercios de la Asamblea Legislativa, el Gobierno, como lo reveló Morales, articuló un proceso ordinario vía penal en tiempo récord de cuatro meses.

