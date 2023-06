Jerges Mercado sobre el viaje a España: “Aquí no es que un diputado quiere viajar y se va mañana, tiene que haber una aprobación”

El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, informó la mañana de este viernes que hasta el momento no le llegó ninguna solicitud oficial acerca del anunciado viaje de una comisión de legisladores a España para averiguar el caso “narcovuelo”.

“No nos ha llegado oficialmente una solicitud, (pero) aquí en el parlamento no es que un diputado quiere viajar y se va mañana , tiene que haber una aprobación previamente de la comisión, luego viene la directiva camaral”, afirmó Mercado en una conferencia de prensa en Santa Cruz.

Sin embargo, “de momento no nos ha llegado ninguna solicitud oficial todavía, una vez que nos llegue se analizará y podremos emitir criterio al respecto; yo me enteré (solamente) por los medios de comunicación, no nos ha llegado una solicitud, cuando nos llegue analizaremos en la directiva camaral si corresponde o no”, insistió.