Jerjes Justiniano ratifica que no volverá a Bolivia y dice que aún analiza su asilo en EEUU

Pero “lamentablemente estando fuera de Bolivia tomé conocimiento que había una citación en mi contra (por el caso Golpe I), pedí que se tome mi declaración desde fuera del país y el Ministerio Público no aceptó eso, me volvió a notificar para que me presente en La Paz sabiendo que no estaba en Bolivia”, afirmó en un contacto con la radio Erbol.

Agregó que ha decidido no volver porque considera que “ en Bolivia no existe un estado de derecho ”, sino sólo una persecución política en el marco de “un discurso que se lo ha inventado el MAS, simplemente, para perseguir políticamente a sus adversarios”.

“Por esa razón decidí no volver a Bolivia, yo en este momento estoy en Estados Unidos, (pero) todavía no he presentado mi solicitud de asilo, todavía estoy cumpliendo algunos requisitos, estoy analizando la posibilidad de presentarlo o no, todavía eso no es algo plenamente decidido, si bien es cierto que ya han empezado los trámites, todavía no han concluido, por lo tanto, todavía eso está sujeto a una decisión final”, apuntó.