Jhonny dice que los ítems fantasmas continuaron con Sosa y que ahora él está “protegido” frente al escándalo

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, afirmó este miércoles que las “irregularidades” por contratos e ítems fantasmas continuaron en la gestión de la autoridad interina de ese municipio, Angélica Sosa, y que ahora él trata de estar lo más “protegido” posible frente a los riesgos que conlleva destapar el escándalo.

La autoridad cruceña, en su denuncia ante la Fiscalía, advierte la existencia de 1.200 “trabajadores” que cobraban sin acudir a sus fuentes laborales o que fueron contratados pese a no cumplir con los requisitos.

“Hay de varios años, hay del último trimestre, antes que se vaya Sosa. Sí, durante la gestión de Sosa hay irregularidades (…) Es lamentable, pero hay que poner las cosas en su lugar. Hay que estar en eso, qué vamos a hacer, yo tengo que cuidar los intereses del pueblo. Tratamos de estar lo más protegidos posible, alguien tenía que decirlo, pero si yo no lo hacía, iba a ser cómplice”, afirmó Fernández.

Sostiene que entregó al Ministerio Público una lista de los funcionarios implicados y ahora la comisión que investiga los hechos cruza información con la cooperativa que paga los sueldos a los trabajadores de la Alcaldía y la Contraloría.

“Ítems y contratos fantasmas, eso denunciamos, había gente que cobraba sueldos y que no iba a trabajar, no aparecía en registros. Con las suficientes pruebas que pasé, lo rechazaron; ahora, con este otro escándalo, ahí se descubre que hay bienes, que se hizo cosas irregulares, pero en ese tema se ha reabierto el caso de la denuncia que hice en mayo”, remarcó el alcalde cruceño.

Recordó que su denuncia fue presentada en mayo de este año y casi llegó a ser archivada, pero fue reabierta tras la intervención de la comisión especial de la Fiscalía General del Estado, que se trasladó a la capital cruceña para evaluar el accionar del Ministerio Público.

"Ahora es una gran preocupación y molestia del pueblo, pero era de mostrar las cosas como estaban, no me podía callar, hubiera sido cómplice, por eso acudí a la vía legal, porque si esto seguía así, mañana había una auditoría, una denuncia y me iban a poner a mí adentro, en el baile”, concluyó el munícipe.