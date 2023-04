Juristas independientes no lograron recolectar 1,5 millones de firmas para la reforma judicial

El denominado grupo de juristas independientes no consiguió su objetivo de recolectar 1,5 millones de firmas , que eran necesarias para impulsar un referendo en busca de la anhelada reforma judicial en Bolivia.

Sin embargo, esta propuesta “ha generado una movilización democrática no vista antes en el país, por lo que nos queda claro que ese plazo burocrático, casi mezquino, que nos impuso el Estado, no es el plazo histórico”, dijo Rivera en una conferencia de prensa acompañado de varios de sus colegas.

El 23 de abril concluyó la recolección de firmas, pero –según los juristas– no la demanda nacional de una administración “de justicia libre de corrupción, de retardación, de exclusión y de subordinación política”.

“La transformación de la justicia no tiene plazo calendario en la medida en que debe realizarse hoy o mañana. No hemos fallado los impulsores de esta cruzada que no logró el millón y medio de adhesiones, porque dimos todas las batallas hasta el último minuto del plazo conferido, mucho menos han fallado las 833.115 de bolivianos que decidieron ser parte”, apuntó.