La alcaldesa Eva Copa marcha y sostiene que los ministros le ‘mienten’ al presidente Arce

Con una bandera en mano con los colores de El Alto , Copa, se puso a la cabeza de la marcha de la Fejuve sur y, en sus declaraciones, subrayó que la protesta no es contra el presidente Luis Arce sino contra sus ministros, “que le mienten” porque no ejecutan obras para El Alto.

16 años sin respuesta

“Son 16 años que no tenemos respuesta a nuestras demandas. El presidente Luis Arce tiene buena voluntad de trabajar, pero sus ministros, viceministros, directores, le hacen quedar mal; le mienten diciendo que atienden las demandas de El Alto, pero no hay respuestas (…) Es importante que el Presidente sepa que sus ministros no están respondiendo, sus ministros no están haciendo caso”, protestó Copa.