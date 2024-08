La apertura del juicio por el caso ‘ambulancias fantasmas’ se postergó por segunda vez

La autoridad aseguró durante su defensa que, a pesar de las irregularidades, no hubo daño al Estado. No obstante, Mamani fue acusado de legitimación de ganancias ilícitas. En un primer momento, las autoridades de la Fiscalía de Potosí no hallaron indicios de corrupción, pero por efecto de la “presión social”, esa entidad reencaminó las pesquisas.