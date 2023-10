La deforestación en Bolivia preocupa a la UE y hay 20 MM de euros para ayudar

Pero el sector forestal también apuesta al desarrollo sostenible, lo que implica el cuidado de los bosques. De acuerdo con datos de la CFB, en la actualidad el sector forestal genera un movimiento económico cercano los $us 700 millones por año y logró superar los $us 100 millones en exportaciones. El impacto económico por recaudaciones tributarias, además de la patente forestal y la tarifa de regulación forestal, paga todos los impuestos previstos en el régimen general (IVA, IT, IUE, sin gozar de regímenes especiales. “Si analizamos con detalle nuestra contribución estaría arriba de los $us 1.000 millones al año en beneficio de toda la población boliviana”, informó Ávila, durante la presentación del reciente reporte de deforestación en el territorio nacional.