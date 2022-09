La ‘fan page’ de Evo es manejada por 7 personas y la de Radio Kawsachun Coca se administra desde EEUU y Vietnam

La página creada el 4 nov 2019 tiene 456.984 "Me gusta" y no registra pago de publicidad.

La página de Facebook del MAS-IPSP con 130.329 seguidores fue creada el 18 de enero de 2020 . El país principal de los administradores de esta página incluye: Bolivia (2), Argentina (1), United States (1) y un perfil que no muestra su ubicación.

El exmandatario Evo Morales se refirió a la nota ' Revelan que redes sociales de Evo y del Gobierno son manejadas desde 4 países , publicada por EL DEBER, y desmintió que su cuenta de Twitter sea manejada por "asesores extranjeros". Sin embargo, este medio no se refirió a esa red social sino a sus páginas en Facebook y desde qué país son los administradores.



Desmiento con la fuerza de la verdad la desinformación de @grupoeldeber que insinúa que nuestra cuenta en Twitter es manejada por asesores extranjeros y pagados.¡Falso! Como he denunciado cuando me robaron el celular, tengo una sola asistente que me ayuda en temas de comunicación— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) September 19, 2022



En el caso de la "fan page" de Evo Morales Ayma, creada el 19 de diciembre e 2017, cuya cuenta tiene 1.421.257 de seguidores registra siete administradores ubicados en Bolivia aunque los mensajes que se emiten desde esta red se hacen en primera persona.