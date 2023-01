La Fiscalía llevó a prisión a Camacho con recortes de prensa, un libro y cartas

El libro titulado “Golpe de Estado, la historia no contada de una conspiración” , en la página 31 señala una declaración que Camacho dio en una reunión con allegados y que también se encuentra en YouTube en la que dice: “Fue mi padre quien cerró con los militares, para que no salgan; por esa razón, la persona que fue a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López, actual ministro de Defensa. Por eso él está de ministro para cumplirle los compromisos… No solo conversamos con los policías y militares para que no repriman, también coordinamos con la Conamaq, mineros, ponchos rojos y obreros… Cuando pudimos consolidar que ambos (militares y policías) no iban a salir fue que dimos las 48 horas. Porque sabíamos que Santa Cruz podía trasladarse a La Paz. Ese fue el momento más duro que pasamos porque en el cabildo no sabían que yo iba a ir a La Paz, solo sabía mi padre”. Esta es la prueba principal, pero no tiene pericias o declaraciones que la prueben.